التجارة الكويتية تنفى وجود 50% من المنتجات بالأسواق من العلامات التجارية المقلدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ما أوردته إحدى الصحف المحلية ونقلته وسائل التواصل الإجتماعى فى خبر حول نسبة المنتجات المقلدة من العلامات التجارية "الماركات" فى دولة الكويت بعنوان (50% من الماركات فى الكويت "مقلدة" ) مؤكدة أن تلك الأخبار المغلوطة ولها تأثير على الأمن الاقتصادى وعلى صورة دولة الكويت الخارجية.

وشددت التجارة الكويتية فى بيان لها على أنها وانطلاقاً من حقها القانونى وسعيا للمصلحة العامة للكويت ستباشر بإتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة بحق مروجى مثل هذه الأخبار التى تضر بالصالح العام، داعية الجميع لإستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية المتمثلة فى موقع الوزارة الالكترونى وحسابات الوزارة الموثقّة والرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على أن فرق التفتيش والرقابة العاملة مستمرة فى حملات ضبط أى بضائع مقلدة فى مختلف المحافظات تأكيدا على دورها فى التصدى لأى تلاعب وحماية لحقوق المستهلكين.