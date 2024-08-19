تأوي نازحين.. الأونروا: 70% من المدارس التابعة للوكالة بغزة تم قصفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - قالت وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، إن 70% من المدارس التابعة لوكالة الأونروا في غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وأشارت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن هذه المدارس دمر بعضها بالكامل، والعديد منها تضرر بشدة، وكانت الغالبية العظمى من هذه المدارس تأوي أسرًا نازحة.

وشددت الأونروا على أنه يجب أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأونروا ارتفاع حصيلة شهداء العاملين في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، إن حصيلة الشهداء العاملين لديها ارتفع إلى 207، مؤكدة أن من بين الشهداء العاملين لديها من كان أثناء تأدية واجبه.

وأوضح البيان أن "شهداء الأونروا بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات".

واختتمت الأونروا بالقول: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعًا".