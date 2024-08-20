البحرين تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لتفادي مزيد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - أكد مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه الأسبوعي، دعم المنامة للجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لتفادي مزيدٍ من التوتر والصراع بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء البحريني، أن الاجتماع شدد أيضًا على حرصٍ المملكة المستمر على تعزيز قيم التعايش والانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات كنهجٍ راسخ تسير عليه البحرين.