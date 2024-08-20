الذهب يتماسك فوق 2500 دولار

الذهب يتماسك فوق 2500 دولاراستقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2505.92 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 2543.90 دولار.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 29.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 930.25 دولار.