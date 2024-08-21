الدولار يسجل أدنى مستوى أمام اليورو

الدولار يسجل أدنى مستوى أمام اليوروانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل اليورو اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين لمراجعات حاسمة محتملة لبيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في نهاية الأسبوع.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الدولار تأثر بتراجع عوائد السندات الأمريكية، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس الجاري، عندما هوت العوائد إلى أقل مستوى في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير عند 101.34، بعد انخفاضه 0.5 في المائة أو أكثر في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وارتفع اليورو إلى 1.1131 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3033 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار أمس الثلاثاء، وهو المستوى المسجل آخر مرة في يوليو من العام الماضي.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 144.98 ين، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.945 ين، لينزل دون الحاجز النفسي المهم البالغ 145 ينا للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.

أما الدولار الأسترالي فقد حوم عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى في شهر أمام العملة الأمريكية عند 0.6749 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء.. وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.61585 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الثامن من يوليو.