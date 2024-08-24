لليوم 323 على التوالي.. المجازر الإسرائيلية متواصلة في كل مناطق غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ323 للعدوان على قطاع غزة، القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار نزوح المدنيين وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استخدام سياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج وسط قصف المدنيين والنازحين وتجمعاتهم

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره المُطبق على قطاع غزة المنكوب، واستخدام سياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج، وسط قصف المدنيين والنازحين وتجمعاتهم والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع.

وقالت إن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر مروعة فجر اليوم السبت، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات وقصف مدفعي استهدف منازلهم وتجمعاتهم في بيت لاهيا ومخيمي النصيرات والبريج ومدن غزة وخان يونس ورفح.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40265 شهيدًا

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و265 شهيدًا، بالإضافة لـ93 ألفًا و144 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أبرز الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة آخر 24 ساعة الماضية

شن قصف مدفعي مكثف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف منزل عائلة كلخ في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.شهداء بينهم طفلان وامرأة في قصف منزلا في حي الأمل غربي خان يونس.شن قصف مدفعي في محيط مستشفى دار السلام ومحيط منطقة التحلية شرقي مدينة خان يونس.شن غارات جوية على محيط حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي غزة.استشهاد مواطنان وإصابة آخرون إثر قصف منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس.استشهاد مواطن وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف منزلًا لعائلة جاد الله في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس.استشهاد شابان إثر قصف استهدف مدينة رفح، وسط نسف منازلا قرب مسجد العودة وسط المدينة.إطلاق قنابل الإنارة شمال مخيم البريج وسط القطاع.إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف مسيرة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.شن قصف مدفعي على شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.استشهاد 4 مواطنين جراء غارات على منطقتي عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا والسلاطين غرب بيت لاهيا شمال القطاع.