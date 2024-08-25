حزب الله: ادعاءات الاحتلال حول العمل الاستباقي تتنافى مع الواقع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق جميع المسيّرات الهجومية ضد إسرائيل في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها، ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه أراضي الاحتلال.

وشدّد حزب الله خلال بيان، على أنّ "ادعاءات الاحتلال حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله للهجوم،‏ هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله، يُحدد لاحقًا هذا اليوم".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، بغية إجهاض استعدادات حزب الله اللبناني لشن هجمات واسعة على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته الحربية، بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، هاجمت أهدافًا لحزب الله، كانت تشكل تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قرر رئيس بلدية حيفا، صباح اليوم، فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة، على خلفية تقييم أمني، إثر الأحداث التي وقعت صباح اليوم على الحدود مع لبنان.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة.