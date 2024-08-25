مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط /30/، اليوم، عند مستوى 4687.70 نقطة، مرتفعا بـ 13.2 نقطة وبنسبة 0.28 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4674.46 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونا و885 ألفا و153 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 40.6 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و341 ألفا و133 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.103 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.45 مليار ريال.