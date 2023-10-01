اتفرج الهام شاهين تنهار من البكاء على الهواء مباشرة وتعترف بإرتكابها جريمة قتل حقيقية والمذيعة تطالب بفاصل سريع وهي مفزوعه!!

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الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفنانة إلهام شاهين، أنها راضية عن عدم إنجابها للأطفال، موضحة أنها لم تكن شخص مسؤول عن تلك الفكرة وتريد أن تعيش حرة بدون أي قيود.

وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،:"راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤليات عاوزه أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في اختيار وأنا اختارت".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها.

واختتمت إلهام شاهين، حديثها عن مشاركتها في فيلم الهلفوت مع الزعيم عادل إمام، قائلة أن دورها كتُبت لنجمة قبلها وهي الفنانة سعاد حسني ولكنها أعتذرت عن الدور، وقرر الزعيم ترشيحها للدور كوجه جديد في السينما وإعطائها فرصة حيث هاتفتها في التليفون وأرسل لها السيناريو ونال على إعجابها.