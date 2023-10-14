نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة "فريدة فهمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، وذلك غدًا الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور. حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، وكوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى وكذلك أعضاء لجان التحكيم.

ما لا تعرفه عن ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

المركز الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي