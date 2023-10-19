نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب التهديدات.. باسم سمرة يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان باسم سمرة تريند جوجل، بعدما اعلن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة «صدى البلد 2»، خلال حلقة خاصة تضامنًا مع غزة وفلسطين، عن تعرضه لتهديدات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه لها، بالإضافة إلى مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

تصريحات باسم سمرة

وقال باسم سمرة: إنه تم دعوته لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.. جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني... انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل».

نص رسالة التهديد لـ باسم سمرة

كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: «الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية.. فلسطين في قلبنا من سنة 48.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية».

أحدث أعمال باسم سمرة

وفي سياق منفصل، يشارك الفنان باسم سمرة في مسلسل بطن الحوت والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم ؛ محمد فراج، أسماء أبو زيد، باسم سمرة، سماح أنور، ويأتي من تأليف وإخراج أحمد فوزي، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف منهم محمد علاء، وينتمي مسلسل بطن الحوت إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط.

برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.