بعد عامين من دخوله غيبوبة..شريف رمزي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف رمزي، عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزي، لافتًا إلى أنه مازال في المستشفى بسبب تعرضه لغيبوبة منذ عامين، مُطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.



تصريحات شريف رمزي عن حالة شقيقه صلاح رمزي



وقال شريف رمزي في تصريحات صحفية له أن الحالة الصحية لشقيقه مازالت صعبة للغاية، ولم تشهد أي تطور أو استجابة للعلاج، طوال الفترة الماضية، فمازال فاقدًا للوعي، قائلًا:"ادعو له الحالة صعبة جدًا".



موقف أسرة شريف رمزي مع مرض شقيقه

وأكد شريف رمزي على أن أسرته قد استسلمت للأمر، ورضيت بقضاء الله، لكنهم لا يتوقفون عن الدعاء له، لأن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، قائلًا:" إحنا استسلمنا لقدرنا وراضيين، لكن أتمنى ربنا يشفيه ويرجع لنا من تاني، هو محتاج معجزة، لأن حالته غير مستقرة، يوم تتحسن ويوم بتسوء،ربنا معاه ويتولاه".

ما هي آخر أعمال شريف رمزي؟

يعد مسلسل اللعبة الجزء الثالث آخر أعمال الفنان شريف رمزي، وشاركه البطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.