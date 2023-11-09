نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايا يونان عن معتز عزايزة: "هاي الأغنية انعملت لناس متل معتز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الصحفي الفلسطيني إسماعيل جود، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه معتز يمشط شعره ويرتب أغراضه وهو يغني، وأرفقه بتعليق: "نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أجواء الاحداث، ونحاول خلق أجواء ممتعة بعيدًا عن المعاناة التي نراها كل يوم".

ثم قامت الفنانة السورية فايا يونان بإعادة مشاركة الفيديو على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام"، لافتةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسمع فيها عزايزة يغني أغنيتها، فقد سبق أن أرسل لها تسجيلًا صوتيًّا، وهو يغني كرد على رسالة بعثتها له عبر الخاص، قبل أسبوعين.



وكتبت فايا: "من اسبوعين كان حاطط معتز ستوري بتقول ادعولي لأنه كان بمناطق عمتنضرب بشكل مكثف. بعتله الله يحميكن قام رد عليي، هو عمبيغني وبس سمعتها ضليت عمببكي".

وجاء رد فايا على تسجيله الصوتي بإكمال غناء مقطع الأغنية، التي تقول: "يداك تلوح للعائدين..وتحمل خبزا إلى الجائعين.. احب يديك احب يدك واكثر اكثر احب بلادي".

وأضافت أن الأغنية مخصصة لأشخاص مثل عزايزة، قائلة: "هاي الأغنية انعملت لناس متل معتز، بإيديهم عم يعملوا الخير والحق والجمال والحرية لبلادنا".

لمحة عن فايا يونان

بدأت شُهرة فايا يونان بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان «لبلادي» على يوتيوب، حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب، وقد تُرجمت هذه الأغنية إلى عدة لُغات وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية كما عُرضت في عدد من المدارس.



وجدت فايا دعمًا كبيرًا وجمهورًا شجعها على مواصلة رحلتها في الغناء.[11] كان لنجاح الفيديو الأثر الأكبر على قرارها بتحويل الغناء من مجرد هواية إلى عمل رئيسي.

في عام 2015 فتحت فايا باب التبرع لأغنيتها الأولى على موقع «زومال» للتمويل الجماعي، وتبرع 111 شخص لها وجمعت نحو 25 ألف دولار من التبرع، وبعد حملة التمويل الجماعي الناجحة، أصدرت فايا أغنيتها المنفردة الأولى «أحب يديك» متبوعة بأغنيتين منفردين آخرين.

ودخلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول فنانة من الشرق الأوسط تمول أغنيتها الأولى.[14] هذا يجعل فايا أول مُغنية عربية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

في 25 مارس 2017 أصدرت فايا ألبومها الأول بعنوان «بيناتنا في بحر» الذي يحتوي على تسعة أغاني.

في عام 2017 شاركت فايا في الأغنية المنفردة «بوستد أند بلو» لفرقة غوريلاز وغنت النسخة العربية للأغنية.

في 7 مارس 2019، أصدرت فايا ألبومها الثاني بعنوان «حكايا القلب». يحتوي الألبوم على ثمانية أغاني، يُشار إليها بالحكايات، لأن كل أغنية فريدة من نوعها في النوع والموضوع الموسيقي.

في كلا ألبوميها، عملت فايا مع حسام عبد الخالق كمنتج موسيقي ومخرج وريان الهبر كموزع.