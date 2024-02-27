نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقا صعيدي وطارق لطفي بـ لحية.. "MBC مصر" تروج لـ "العتاولة" رمضان 2024 (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت قناة MBC مصر حملة الترويج لـ "العتاولة"، وذلك من خلال برومو جديد للمسلسل، التي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وسلط برومو الضوء على الروابط العميقة بين شخصياته، حيث يُظهر الإعلان الدعائي تعاون أحمد السقا وطارق لطفي في مواقف تتطلب التنكر، حيث ظهر لطفي بلحية طويلة ويُطلب من مرافقه التكبير، مقابل أحمد السقا الذي يرتدي زيًا صعيديًا.

وفي البرومو الجديد لمسلسل "العتاولة"، تم الكشف مجموعة من الثنائيات المميزة، مثل ثنائي أحمد السقا وزينة، وثنائي طارق لطفي ونهى عابدين، وثنائي باسم سمرة ومي كساب، حيث نستعرض في هذا الألبوم أبرز لقطات البرومو الجديد للمسلسل.

تفاصيل مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة.

يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة

تتخلل أحداث المسلسل قصة حب رومانسية بين “عمر العتولي” و”فاطمة” زوجته، بينما تواجه “عائشة” صاحبة محل البقالة العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية.

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.