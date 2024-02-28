نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أحمر قصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت النجمة جومانا مراد الجمهور بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، حيث ارتدت فستانًا أحمرًا قصيرًا وجذابًا،

حيث شاركت جمهورها تلك الإطلالة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة متألقة، حيث اختارت فستانًا بتصميم جريء اتسم بقصة ضيقة ومفتوحة عند الأكتاف، مما أظهر جمالها وقوامها الممشوق،وقد تميز الفستان بلونه الأحمر الزاهي الذي أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والأنوثة.

على الرغم من أن جومانا مراد لطالما اعتادت على ارتداء فساتين أنيقة ومحافظة، إلا أن هذه الإطلالة الجريئة جاءت مفاجأة للجمهور ومتابعيها.



تعليقات الجمهور على منشور جومانا مراد

وعلى الرغم من الآراء المتباينة حول الإطلالة الجديدة لجومانا مراد، إلا أن الكثيرين أشادوا بجرأتها وثقتها بنفسها، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ربنا يحفظك من كل شر يارب، جميلة جدًا وجذابة، دايما متميزة"، وغيرها من التعليقات.



مشاركة جومانا مراد في عتبات البهجة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة جومانا مراد بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، وتجسد خلاله دور زوجة الفنان علاء مرسى وتظهر بشخصية قوية تحاول بصفة دائمة السيطرة على زوجها المغلوب على أمره.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

