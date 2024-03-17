نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى فواد ضيفة أسما إبراهيم في حبر سري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم الفنانة نجوي فواد غدا الاثنين ٨ رمضان من برنامج حبر سري.

وتتحدث نجوى فواد خلال الحلقه عن العديد من الأسرار والكواليس عن حياتها كما تكشف عن تخلي الفنانة يسرا عنها وترد لأول مرة.

كما تتحدث عن ابنتها بالتبني للمره الأولي خلال الحلقة، وتكشف تفاصيل مرضها الاخير.

كما تتحدث عن أحداث غزة الأخيرة وتكشف عن رأيها لما يجري حاليا.

برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم واستضافت في حلقاته الأولي العديد من المشاهير من بينهم أمير كراره وخالد يوسف وفيفي عبده.