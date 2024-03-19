نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الثامنة.. "مسار إجباري" يتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل "مسار إجباري" محرك البحث "جوجل" بعد عرض الحلقة الثامنة له مساء أمس، والذي يعرض حصريًا عبر قناة Cbc.



أبرز أحداث الحلقة الثامنة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل " مسار اجباري" العديد من الأحداث أبرزها عثور حسين وعلي علي دليل براءة الدكتور صفوت من قضية حبيبة الكردي المحكوم عليه بالاعدام وينتظر الاستئناف.

وخلال الحلقة شنت خديجة قريبة حبيبة حملة على السوشيال ميديا على شركة الأدوية المتسببة في مقتلها بسبب أبحاثها.

أبطال "مسار إجباري"

يأتي مسلسل مسار إجباري في قالب اجتماعي درامي من 15 حلقة ويشارك في السباق الرمضاني الحالي ويقوم ببطولته أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، إلى جانب مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.



مواعيد عرض مسلسل "مسار إجباري"



ويعرض مسلسل مسار اجباري الذي يجسد بطولته النجمين الشابين أحمد داش وعصام عمر وتعرض حلقته رقم 9 اليوم، على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، والإعادة 9:45 صباحًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساءً ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساءً.