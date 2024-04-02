جيش السلطان يشن حربا على قلاع حسن الصباح في ”الحشاشين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:31 صباحاً - شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين» المشارك ضمن ماراثون دراما رمضان 2024 على وصول «زيد بن سيحون - أحمد عيد» و«يحيى- أحمد عبد الوهاب» إلى قلعة ابن الحافظ أحد القلاع التابعة لـ «حسن الصباح - كريم عبد العزيز» لإنقاذها من حصار السلطان السلجوقي لها. وانتهت الحلقة بنجاح خطة زيد بن سيحون في كسب مزيد من الوقت حتى يتمكنوا من الاستعداد قبل هجوم جيش السلطان على القلعة وطلب زيد إرسال رسالة إلى السلطان السلجوقي «بركياروق- عمر الشناوي» يطالبه فيها بالاحتكام إلى الدين قبل الهجوم حتى لا يراق دماء المسلمين فإذا كانوا على حق ينتهي الحصار وإن كانوا على باطل فتكون القلعة أحظ القلاع التابعة للسلطان.

ووافق السلطان السلجوقي على الطلب ولكن اكتشف علماء السلاجقة أن العلماء التابعين لحسن الصباح لا يقومون سوى بالمماطلة ليقرر السلطان السلجوقي إنهاء النقاش بين العلماء رافعا راية الحرب خاصة وأنه علم أن خدعة الاحتكام إلى الدين ما هي إلا وسيلة لإرسال رسائل للتابعين لحسن الصباح لحشد الدعم.

مواعيد العرض ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل «الحشاشين» على مدار شهر يوميا على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء والساعة 11 على dmc دراما.

أبطال المسلسل مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونور إيهاب من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

أحداث المسلسل وتدور أحداث المسلسل والذي يتناول حقبة تاريخية تعود للقرن الـ 11 حول قصة أعنف جماعة في العالم والمسؤولة عن كثير من عمليات الاغتيال جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح.