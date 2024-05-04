نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم "عيسى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب هيثم نبيل تفاصيل أعماله الفنية المقبلة في مجال الطرب والسينما، قائلا: «كل حاجة بعملها في الفن بيكون شغفي أهم ما عندي، ومعنديش أي كراهية لأحد؛ لأن علاقتي بكل الناس في المجال وخارج المجال متزنة».

تفاصيل كتابته لفيلم عيسى

وبشأن كتابة الأفلام، أضاف المطرب هيثم نبيل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه إنه برع في فترة انعزاله بمرحلة «كورونا»، مما أدى لتأليفه فيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدء تصويره قبل أيام.

ونوه هيثم نبيل قائلًا: "فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، وهو بعيد عن الرعب".





آخر أعمال هيثم نبيل



جدير بالذكر أن هيثم نبيل شارك في السباق الرمضاني بألحان أغاني مسلسل “نعمه الأفوكادو” بطولة النجمة مي عمر



وآخر أعماله أغنية “عمرنا ما هننساكم” من غناء وكلمات ولحن هيثم نبيل، توزيع، عادل حقي.



وأغنية "كان لينا ناس"، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات والحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وهندسة صوت مصطفي رؤوف.



والجدير بالذكر أيضًا أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية “شغلاني بيكي”، والذي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.