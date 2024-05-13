نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضم سيجورني ويفر لأبطال فيلم The Mandalorian & Grogu في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر رسميًا ضم النجمة سيجورني ويفر لأبطال الفيلم السينمائي المقتبس من مسلسل "حرب النجوم" The Mandalorian.

ووفق ديد لاين، الفيلم السينمائي سيطرح بعنوان The Mandalorian & Grogu، ويأتي بعد نجاح موسم المسلسل.

ويجسد بالفيلم دور البطولة النجم الذي يعيش حاليًا فترة انتعاشة فنية، بيدرو باسكال.

ذلك بعد أن انضم النجم بيدرو باسكال لأبطال الجزء الجديد الذي يتم التحضير له من فيلم المصارع Gladiator الذي سيكون من إخراج المخرج رايدلي سكوت.

وذلك حسب ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي اشار إلى أن قائمة نجوم الفيلم تتسع، مما يبشر بالتحضير لعمل سينمائي مميز، يتوافق وحجم الجزء الأول الذي جسد به راسل كرو شخصية البطولة وحصد عنه جائزة الأوسكار.

جمع مميز لنجوم هوليوود بـ Gladiator

و يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لأبطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر انتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.