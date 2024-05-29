انت الأن تتابع خبر أسماء جلال .. بدوية في اللعب مع العيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية أسماء جلال، تفاصيل شخصيتها في فيلمها الجديد "اللعب مع العيال" المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024.



وشاركت أسماء أول صورة من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيها مرتديةً عباءةً بدوية نسقتها مع مجموعةٍ من المجوهرات والحلي الخاصة بالشخصية.



وأرفقت أسماء الصورة بتعليقٍ أثارت من خلال حماسة الجمهور، إذ قالت: اللعب مع العيال، إخراج أستاذ شريف عرفة، قريبا في دور السينما.



تفاعل الفنان محمد إمام مع منشور أسماء، مباركًا لها على الفيلم، إضافة إلى تعليقات المتابعين، الذين أعربوا عن حماستهم لمشاهدة الفيلم ورؤية أحداثه، وكذلك مشاهدة شخصية أسماء المختلفة عما قدمته سابقًا، وسط أمنياتهم أن تحقق نجاحًا لافتًا.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حول قصة شاب يعمل كمدرس لمادة التاريخ يُدعى "علام"، ويتعرض للعديد من المواقف التي تؤدي به للانتقال إلى مدرسة توجَد في المنطقة الصحراوية .