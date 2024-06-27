كمال أبو رية يستأنف تصوير مشاهده في مسلسل سيما ماجي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل سيما ماجي، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

دور كمال أبو رية في مسلسل سيما ماجي

ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الاروستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص بريجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

وأشار كمال أبو رية أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلًا: «اخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم أو ي أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف عشان مانخرجش بره اطار الشخصية مع مراته والبيت وبيسبب لهم مشاكل كتير عشان يحقق من وراهم مكاسب شخصية».

أحداث مسلسل سيما ماجي

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.



آخر أعمال كمال أبو رية

يذكر أن آخر أعمال كمال أبو رية كان مشاركته في مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.