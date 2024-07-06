نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... نادين الراسي تتصدر تريند جوجل في السعودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي تريند مؤشرات بحث جوجل في السعودية، نظرا لإنتشار أنباء حول نشرها لفيديو يوثق عملية اقتحامها لمنزل أحد جيرانها، لإنقاذ طفل من تعنيف والدته

وظهرت نادين في المقطع الذي شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهي تستمع لما كانت تقوله المرأة لابنها من كلمات قاسية، كما أنها كانت تعتدي عليه بالضرب، وتدخلت الممثلة في اللحظة التي كادت فيها المرأة تخنق ابنها.

وسارعت نادين إلى اقتحام المنزل، لإيقاف الأم عن ضرب طفلها، وصرخت في وجهها قائلة: "كيف قدرتي تضربي ابنك؟ ما بهمني شو عامل! شو بتعملي إذا حدا أخدلك ياه؟ أنتِ بتعرفي قصتي؟ أنا محرومة من ولادي؟ ليش جبتيه؟ إذا مش قادرة تربيه حطيه بمؤسسة أو أنا باخده".

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" أتحمَّل كامل المسؤوليّة إن أخطأت.. على أمل تحرُّك المعنيّين!! هذا الطفل يتعرض للتعنيف منذ شهرين والجيران بتشهَد وصادفت إن سمعت الصّوت الليلة. وجب التوضيح".

آخر أعمال نادين الراسي



والجدير بالذكر آخر أعمال نادين الراسي مسلسل عزبة بيروت، حيث تدور أحداث العمل حول جولييت التي تدير أولد بيروت، وهو نادٍ ليلي تقبض من خلاله على العديد من خفايا الطبقة المخملية للمدينة، لكنها خلف كل تلك السهرات الصاخبة، يوجد سرًا تخبئ دفينًا يهدد بتدمير الإمبراطورية التي بنتها، وكل ما تحلم بيه، وتدور الأحداث في إطار من التشويق.



أبطال مسلسل عزبة بيروت

وضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم: نور الغندور، مهيار خضور، نادين الراسي، جوليا قصار، والعمل من تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

