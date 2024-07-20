كاظم الساهر: شكرا للاستضافة والرعاية الجميلة لمهرجان العلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال القيصر كاظم الساهر، شكرا على الاستضافة والرعاية الجميلة لمهرجان العلمين الجديدة، والاستقبال الرائع، وشكرًا على تحويل منطقة العلمين من منطقة ألغام وحرب إلى منطقة مهرجانات ثقافية رائعة بهذا المستوى العظيم والكبير.

وأضاف كاظم الساهر خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، والمُذاع عبر فضائية "الحياة": " الشكر لكل المنظمين ، وحقيقة أن متلهف للمسرح الآن لكي ألتقي مع جمهوري":

وتابع:" شئ كبير وسعادة لكل فنان أن يأتي لمسرح مثل مسرح العلمين، وبصراحة تفاجئنا من حجم المسرح، لأنني تصورت أن يكونن المسرح بسيط، ولكن عندما رأيت المسرح وتنظيم الحفل والرعاية التامة أن يكون كل شئ مدروس بكل التقنيات الموجودة علي المسرح لراحة الفنانيين والجمهور فهذا شئ مذهل، وكلي سعادة أن أكون أحد الفنانين الذين سيصعدون لخشبة مسرح مهرجان العلمين".