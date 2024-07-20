مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن تكريم منة شلبي بدورته الـ 40

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تكريم النجمة منه شلبي بحفل إفتتاح الدورة الـ 40 من عمر المهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلي ٥ اكتوبر ٢٠٢٤، حيث تتسلم التكريم بحفل الإفتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.

مشوار منة شلبي الفني

بدأت منة شلبي مشوارها الفني في عام 2001 من خلال فيلم "الساحر" إلى جانب الفنان الكبير محمود عبد العزيز. هذا الفيلم كان نقطة انطلاقها نحو النجومية، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتميز وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة.

منذ ذلك الحين، شاركت منة في العديد من الأفلام الناجحة مثل "أحلى الأوقات" (2004)، "بنات وسط البلد" (2005)، "ويجا" (2005)، و"عن العشق والهوى" (2006). كما قدمت دورًا مميزًا في فيلم "هي فوضى" (2007)، آخر أفلام المخرج العظيم يوسف شاهين.

في مجال التلفزيون، تألقت منة في مسلسلات مثل "حارة اليهود" (2015)، "نيران صديقة" (2013)، و"واحة الغروب" (2017)، حيث استندت إلى رواية بهاء طاهر وقدمت أداءً رائعًا. مؤخرًا، قدمت دورًا متميزًا في مسلسل "ليه لأ" (2020)، الذي يعالج قضايا اجتماعية معاصرة.

حصدت منة شلبي العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية مرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمها في مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تميزت منه شلبي بقدرتها على تجسيد مجموعة واسعة من الشخصيات، من الدرامية المعقدة إلى الكوميدية والخفيفة، تظل منة شلبي واحدة من أكثر الممثلات شعبية واحترامًا في مصر والعالم العربي.

إلى جانب نجاحها الفني، تستخدم منة شلبي شهرتها لدعم قضايا اجتماعية مهمة مثل حقوق المرأة وتمكين الشباب، مما يعزز من مكانتها ليس فقط كفنانة بل كرمز مؤثر في المجتمع المصري

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام سنويًا بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية