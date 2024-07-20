تامر عبد المنعم ينفي الشائعات التي ترددت عن إساءته لزينة ويعلق: "كذب وسوف أقاضي كل من أشاع ذلك"

القاهرة - محمد ابراهيم - دنفي الفنان تامر عبد المنعم ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن إساءته للفنانة زينة، وأعرب عن غضبه الشديد مما أثير وأكد احترامه الشديد للفنانة الكبيرة زينة وقال: ما ينشر مقطوع من سياقه الذي جاء بحلقة برنامج "العرافة" خلال موسم رمضان الماضي حيث ذكر نصا أن زينة كانت تتدرب على رقص التانجو مع الفنان أحمد عز حيث كانا يقومان بالتحضير لتصوير فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي.

وأوضح تامر عبدالمنعم: عندما علمت بذلك توجهت للمكتب وعرضت على الفنانة "زينة" اما أن تتركني أو تترك الفيلم.

تامر عبدالمنعم

ونفى "عبدالمنعم" كل ما أشيع الآن أمر عاري من الصحة تماما وقرر أنه سيلجأ للقضاء ضد تلك المواقع الصفراء التي تثير الفتنة والوقيعة بينه وبين الزملاء.

تامر عبدالمنعم يشكر وزير الثقافة على حديثه عن حماية الهوية المصرية

وفي سياق آخر تقدم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بخالص الشكر لمعالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو والذي تحدث عن حماية الهوية المصرية.

تامر عبدالمنعم

وقال الفنان تامر عبدالمنعم خلال المداخلة التليفونية التي أجراها في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد: في البداية أحب أن أتوجه بخالص التهاني لمعالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو على توليه منصب وزير الثقافة واشكره على حديثه عن حماية الهوية المصرية والتي نعمل من أجلها جميعا ونحن أعظم واكبر دولة بها قوى ناعمة.

آخر أعمال تامر عبد المنعم:

ويذكر أن آخر أعمال تامر عبد المنعم هو مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.