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تامر عبدالمنعم: أكن كل الإحترام لزينة وماأشيع عاري تماما من الصحة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عبدالمنعم ينفي الشائعات التي ترددت عن إساءته لزينة ويعلق : كذب وسوف أقاضي كل من أشاع ذلك

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

قام المكتب الصحفي للفنان تامر عبد المنعم بنفي ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع  الغير معترف بها.
 

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وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن غضبه الشديد مما أثير وأكد احترامه الشديد للفنانة الكبيرة زينة وقال: ما ينشر مقطوع من سياقه الذي جاء بحلقة برنامج "العرافة" خلال موسم رمضان الماضي حيث ذكر نصا أن زينة كانت تتدرب على رقص التانجو مع الفنان أحمد عز حيث كانا يقومان بالتحضير لتصوير فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي.
 

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وأوضح تامر عبدالمنعم: عندما علمت بذلك توجهت للمكتب وعرضت على الفنانة "زينة" اما أن تتركني أو تترك الفيلم.
 

ونفي "عبدالمنعم" كل ماأشيع الآن أمرا عاري من الصحة تماما وقرر أنه سيلجأ للقضاء ضد تلك المواقع الصفراء التي تثير الفتنة والوقيعة بينه وبين الزملاء.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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