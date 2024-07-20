تفاصيل شخصية فرح الزاهد في فيلم الميت ده بتاع مين

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة فرح الزاهد في فيلم الميت ده بتاع مين، من إخراج شادي علي وتأليف محمد شيبة، وإنتاج الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة الفنانة إسعاد يونس.

تفاصيل شخصيه فرح الزاهد في فيلم الميت ده بتاع مين

وتجسد فرح الزاهد دور طالبة في كلية الطب وشخصية تريد أن تنجح في حياتها المهنية، تم الانتهاء من تصوير الفيلم مؤخرًا، ومن المقرر عرضه قريبًا، والفيلم قصته جديدة ومختلفة ولايت كوميدي.

فرح الزاهد تعاني من الوسواس القهري

سبق، اعترفت الفنانة فرح الزاهد خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، ومها الصغير في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عن معاناتها من الوسواس القهري منذ كان عمرها 7 سنوات، وقالت: "أنا عندي وسواس قهري من وأنا عمري 7 سنين، وده مرض اسمه سرطان الأمراض النفسية، والشخص المريض به عنده اكتئاب وقلق أكيد.. الوسواس القهري مستويات وأنواع، والحمد لله أنا مش واصلة لدرجة إني مش بسلم على حد أو اللي بيغسلوا إيديهم كتير، لكن لازم أنظم نفسي جدا، ارغب في تناول موضوع الوسواس القهري في عمل فني، لاني أنا عايشة في كابوس طول الوقت، والأوقات اللي بفرح فيها قليلة جدا، وطول الوقت مخي شغال، وإحنا عندنا معاناة داخلية كبيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة".

آخر أعمال فرح الزاهد

كان آخر أعمال فرح الزاهد مشاركتها في فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس وكريم عفيفي، محمد محمود، عنبة، إبراهيم السمان، وهو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وايضا فيلم البطة الصفراء من بطولة غادة عادل، الذي عرض في السينما مؤخرا، ودارت أحداث الفيلم حول أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر، ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.

نبذة عن فرح الزاهد

ولدت فرح الزاهد يوم مايو عام 1996 في محافظة القاهرة، والتحقت بكلية إعلام جامعة القاهرة، حيث كانت تمنح دراستها كل الاهتمام، وكانت من المتفوقات، والأولى على دفعتها الأربع سنوات في الجامعة، ظهرت فرح في طفولتها مع أختها هنا الزاهد في الأغنية الشهيرة "بابا فين" عام 2002، ودخلت مجال التمثيل في دور بسيط في مسلسل "زواج بالإكراه" ولكن الجمهور لم يميز أنها فتاة أخرى غير النجمة الشابة هنا الزاهد فهي تشبهها كثيرة وشاركت في مسلسل "الطاووس" ومسلسل "حلوة الدينا سكر".