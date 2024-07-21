نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أية عبد الرؤوف تطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "تيك تاك" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة أية عبد الرؤوف أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “تيك تاك” عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

أغنية “تيك تاك” عمل غنائي هاوس باللهجة المصرية، أغنية ايقاعية تناولت الحب بشكل مختلف من ناحية المصطلحات الجديدة المستخدمة في وصف حالة الحب التي تعيشها أي فتاة.

صُورت أغنية “تيك تاك” في لبنان على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وظهرت أية عبد الرؤوف بأكثر من اطلالة جديدة ومختلفة عن اطلالاتها السابقة،

حيث حرصت أية على مشاركة جمهورها بفيديو من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقا قالت فيها:"جديدي تيك تاك اللينك في البايو تعاون جديد ليا مع شركتي المفضله لايف ستايلز ستوديوز، أتمنى تعجبكم من كل قلبي".



وأضافت:" وشكر خاص للشيخ فهد الزاهد، وإخراج المبدع فادي حداد، كلمات خالد ڤرناس والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام"

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تعليقات الجمهور على منشور أية عبد الرؤوف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، اسمك تريند، أن شاء الله هتكسري الدنيا، وغيرها من التعليقات.



وعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة آية عبد الرؤوف لخوض أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “الله على شهامته”، ومن كلمات ايهاب توفيق والحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة.



آخر أعمال آية عبد الرؤوف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة آية عبد الرؤوف أغنية يلا باي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

الليلة دي رايقة وبالي هادي

سبتك ماموتش والحياة أهي ماشية عادي

عاملة زيطة رقص وزمبليطة

بعديك الدنيا هادية والأيام بسيطة

كل حاجة في عيني أحلى وأنا مش معاك

كنت سحلة نفسي سحلة ومصدقاك

قلبي طاير من السعادة والانبساط

وإنت نارك كل ماذا بتزيد شياط

بالسلامة ده ياما عديت خبث وتلامة

من عمايلك في قلبي كان هيركب دعامة بكفاياك