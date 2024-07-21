نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يطمئن جمهوره على حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الفنان تامر فرج جمهوره على حالته الصحية من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتب تامر فرج:'مبحبش صور المستشفيات أو انى انشر حاجه عن حالتى الصحيه بس حابب اشكر كل الناس الجميله اللى قلقت عليا واشكر الصحفيين اللى اتصلوا يسألوا عنى

حابب أطمن الجميع أن شاءالله حاجه بسيطه أنا كنت محتاج اعمل عملية المراره من قبل العيد لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما اخلص الشغل والمواعيد اللى ورايا، ولغاية ما يجيلى فلوس".



أضاف:' بس للأسف حصل مضاعفات بسبب التأخير وهضطر استنى غصب عنى حوالى اسبوعين اعالج اللى حصل وبعدين ان شاءالله اعمل عملية إزالة المراره وهى عملية بسيطه ان شاءالله

اشكركم جدا على اهتمامكم وآسف على قلقكم واطمع فى دعواتكم

#تامر_فرج

كشفت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت زوجة تامر فرج، عبر خاصية "الإستوري"، صورة له من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "يا رب".