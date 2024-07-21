نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. تعرف على رسالة تامر فرج لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان تامر فرج أن يطمأن جمهوره ويقدم الشكر لكل من وقف بجانبه من بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث حرص على مشاركته بصورة له أثناء تواجده بالمستشفى من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مبحبش صور المستشفيات أو اني انشر حاجة عن حالتي الصحيه بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا، واشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألو عني".



وأضاف:"حابب أطمان الجميع أن شاء الله حاجة بسيطة، أنا كنت محتاج اعمل عملية مرارة من قبل العيد، لكن للآسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما اخلص الشغل والمواعيد اللى ورايا، ولغاية لما يجيلي فلوس ".



وتابع:" بس للآسف حصل مضاعفات بسبب التأخير، وهضطر استنى غصب عني نحو أسبوعين اعالج اللى حصل، وبعدين أن شاء الله هعمل عملية إزالة المرارة، وهي عملية بسيطة ان شاء الله، اشكركم جدا على اهتمامكم وآسف على قلقكم، واطمع في دعواتكم ".



تعليقات الجمهور على منشور تامر فرج



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف سلامه عليك، ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين، ربنا يقومك بالسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تامر فرج



مسلسل بقينا أتنين كان آخر أعمال الفنان تامر فرج، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف إلى جانب عدد من نجوم الفن، وتم عرضه خلال مارثون رمضان 2024، وحقق نجاح كبير.

وشارك رانيا البطولة كل من: شريف منير، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وأخرين من الفنانين، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.