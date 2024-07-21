نسرين طافش تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نسرين طافش ترند جوجل وذلك بعد تصريحاتها بخصوص الفنانة السورية ديمة بياعة، مشيرة إلى أنها تستمر في ترويج شائعات ضدها في البرامج التليفزيونية.

قالت نسرين طافش في تصريحات تلفزيونية:'على مدار سنوات كانت تحاول إقناع الجميع أنه حدث شيء بيني وبين زوجها يغضب رب العالمين وهذه من الكبائر وأنا مسئولة عن كلامي يوم القيامة أمام رب العالمين، لم يحدث أي شيء يغضب الله بيني وبين زوجها، هي أصلا كان في مسلسل وحيد بيني وبينها مجرد ما عرفت أن اسمي أول اسم في التتر رفضت، والغل قد يأخذ الإنسان لمكان يجعل الجمهور يصدق أنك شرير، وهمت الناس أنني الطرف الشرير وهي الضحية والمسكينة".

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة نسرين طافش للانضمام إلى فريق عمل مسلسل “دون مقابل”، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الصيفي القادم، المسلسل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر:هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.