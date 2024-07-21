نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضة لذبحة صدرية.. محمد منير يزور محمد رحيم في المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم محمد منير على زيارة الفنان محمد رحيم في المستشفى للاطمئنان عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، صور من خلال زيارة الكينج محمد منير ومحمد رفاعي لزوجها في المستشفي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وعلقت أنوسة كوتة علي الصور قائلة: الكينج محمد منير والفنان محمد الرفاعي في زيارة للملحن محمد رحيم، أحلى يوم".

وفي وقت سابق، كشف محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية جديدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها رحيم مع تامر حسني، حيث سبق وأن تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية اطمن.

وشارك الملحن محمد رحيم، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكشفت الصورة عن تواجدهما داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما.

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: “انتظرونا قريبا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني”