نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند... تعرف على السيرة المهنية لـ بيلا حديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول حملتها أديداس، والتي تسببت غضب الإسرائيلين مما أدى اعتذار شركة أديداس عن الاعلان.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن المسيرة المهنية لـ بيلا حديد



نشأة بيلا حديد

ولدت بيلا حديد في 9 أكتوبر 1996 في واشنطن العاصمة، والدها (محمد حديد) هو مطور عقاري من أصل فلسطيني أردني، أما والدتها (يولاندا حديد) فهي عارضة أزياء هولندية سابقة. أدعت إيزابيلا أن نسبها من جهة الأب يعود إلى الشيخ ظاهر العمر (أمير الناصرة وشيخ الجليل)، شقيقتها الكبرى (جيجي) وشقيقها الأصغر(أنور) كلاهما عارض أزياء.



لديها أيضا من جهة الأب أختان غير شقيقتان أكبر منها وهما مارييل وألانا. نشأت بيلا وإخوتها في مزرعة في سانتا باربرا في كاليفورنيا، وبعد عشر سنوات انتقلت العائلة إلى بيفرلي هيلز.

في سن المراهقة مارست رياضة الفروسية وكانت تتمنى المنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016، بالرغم من مشاركتها في منافسات رياضة الفروسية وهي ليست رياضة أولمبية. تم تشخيص إصابتها مع والدتها وشقيقها بمرض لايم المزمن في عام 2012.

بعد تخرجها من مدرسة ماليبو الثانوية عام 2014 ، انتقلت إلى مدينة نيويورك لدراسة التصوير في مدرسة بارسونز للتصميم. علقت دراستها للتركيز على حياتها المهنية في عرض الأزياء، لكنها أعربت عن اهتمامها بالعودة إلى المدرسة بمجرد انتهائها من عرض الأزياء لتتفرغ إلى تصوير الأزياء. كما أبدت اهتمامها بالتمثيل.



بداية شهرة بيلا حديد



بدأت بيلا حديد مهنتها كعارضة أزياء في سن السادسة عشرة من عمرها بمشروع تجاري لشركة أزياء فلين سكاي. ظهرت أيضًا في مشاريع عرض الأزياء مثل "The Swan Settings" للمخرجة ليزا أمور جنبًا إلى جنب مع الممثل بن بارنز، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "Smoking Hot" للمخرجة هولي كوبلاند. صممت حديد أيضًا مجموعة هانا هايز لخريف وشتاء 2013، وعملت في حملة لصالح كروم هارتس، وهي العلامة التجارية العائلية الفاخرة لصديقتها المفضلة جيسي جو ستارك.



في 21 أغسطس 2014 وقعت بيلا حديد عقدا مع كالة آي إم جي مودلز. وظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر، حيث سارت على منصة عرض الأزياء لصالح شركة Desigual. في ديسمبر، ظهرت حديد لأول مرة على غلاف مجلة جالوس، وظهرت على غلاف العدد 27 لمجلة Love.