لهذا السبب... عمرو دياب يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند محركات بحث جوجل بعد ظهوره الأخير بإطلالة كاجوال شبابية بشعر مصبوغ باللون الأشقر وشارب وذقن صغيرة وتاتو ومرتديًا أنسيال، في أحدث حفلاته الغنائية على مسرح في السعودية

أحدث حفلات الهضبة عمرو دياب



وعلى صعيد آخر، أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل باقة متميزة من أعماله الغنائية التي تنوعت بين القديم والحديث.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنيته "يا أنا يا لأ"، وتوالت الأغاني وسط تفاعل الجمهور ومنها: "بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، ده لو اتساب، يا قمر، قمرين، نور العين، يلي نهاري، العالم الله".



آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية الطعامة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديامانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينياأموت أموت أنا في الطعامه ديافي حاجه بينا حلوة بتريح.

في المقابلة باينة اهي علياعايز افسر تاني وأوضح ده انت عامل حالة مزاجيةأموت أموت أنا في الطعامه دياعلى شفايفك سيل عسل نقطلون عيونك جه وقضى.

علياماهو طبيعي لو الشجر سَقطع الخد تفاح دي جاذبيةأموت أموت أنا في الطعامه ديا