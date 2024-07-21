بعد مكالمتها لها.. لميس الحديدي تطمئن جمهور شيرين:  "هي محتاجة وقت تاخد بالها من نفسها"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية لميس الحديدي علي طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية للنجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

كتبت لميس الحديدي علي صفحتها الشخصية: "من اجمل الرسائل اللى وصلتنى رساله سمعت فيها صوت الغاليه شيرين طمنتني عليها وقالت "الحمد لله أنا زى الفل "وطلبت منى اطمن جمهورها إنها راجعه قريب بأغاني جميله،لكن-و حسب رسالتها -هى دلوقت محتاجه وقت تاخد بالها من "شيرين "و لأجمل الاصوات بأقول انت قويه مستنيينك بنحبك وندعيلك".

شيرين عبد الوهاب

وكانت قد أعلنت شركة Velvet Productionz المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان مقررا أقامته يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

ووجهت شيرين عبد الوهاب من خلال البيان الذي أصدرته الشركة اعتذارًا من محبيها والذين اشتروا التذاكر، ومن المقرر إقامة الحفل في وقت لاحق بمجرد انتهاء هذه الأسباب.

كما اعتذرت الشركة من جميع من اشترى تذاكر الحفل بسبب الإلغاء الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر عبر منصة Ihjoz لاسترداد ثمن التذاكر شاكرة حسن تفهمهم.