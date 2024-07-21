إتهام جديد لمسلم بسرقة كلمات قصيدة عمرو حسن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر عمرو حسن عن سرقة جملة كاملة من قصيدته "حبيتك ليه" في أغنية "صابر" للمطربة "مسلم" التي طرحها منذ 4 سنوات، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

كتب عمرو حسن علي صفحته الشخصية: "مساء الخير، فيه مغني مهرجانات فاضل اسمه (مسلم)، عامل اغنيه اسمها صابر، بيقول فيها:(وبدال ماتكوني أمان م الناس ومكان يفضالي ويسمعني قررتي تكوني زيادة خوف ودراعي اللي تملّي واجعني)، فأنا عاوزه بس يقولي: كيلو توارد الخواطر بكام؟".

من ناحية أخرى، أعلن مسلم عبر مقطع فيديو نشره على موقع "إنستجرام" عن إلغاء حفله الأخير الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، دون ذكر أسباب الإلغاء.

وقال مسلم عبر صفحته الشخصية: "كنت متفق على إقامة حفل في الساحل وقبل الحفل بساعة اتلغى، ومعرفش السبب، لو مش قادر على سعري متجبنيش، ده من الاحترام والأصول وأنا مش هسكت ولا هسيب حقي، لأن الحركة وحشة وأتمنى النقابة تجبلي حقي والمكان يتقفل".