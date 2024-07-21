امس ..تكريم سيمون من كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرصت كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تكريم الفنانة سيمون ضمن حفل تخرج كلية الإعلام لعام 2024.



ونشرت سيمون من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو التكريم معلقة :"من تكريمي اليوم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوچيا حفل تخرج كلية الأعلام 2024".

سر نجاح سيمون

أوضحت الفنانة سيمون سر نجاحها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث نشرت صورة لها معلقة :"انا لو ناجحة في حياتي وشغلي فده مش شطارة واختيار مني بس صراحة خالص ده توفيق من ربنا".



آخر أعمال سيمون



يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، وكان من بطولة بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.