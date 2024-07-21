ابرزهم تامر حسنى ..تعرف على نجوم الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهد الأسبوع المقبل عدد كبير من المفاجأت الفنية على هامش مهرجان العلمين ، حيث تتنوع فقرات الأسبوع بحضور عدد من النجوم آبرزهم حفل نجم الجيل تامر حسني.



قائمة الأسبوع المقبل من مهرجان العلمين



يحل الخميس المقبل الموسيقار نادر عباسي ولؤي و كارمن سليمان ، ضيوفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك في لقاء مباشر بحضور الجماهير ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى يقام في الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل، ويقام يوم الجمعة حفل غنائي للنجم تامر حسني ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذي يتميز بها فى حفلاته.

ترويج تامر حسني للحفل

ونشر تامر حسني صورة له عبر انستجرام معلقًا:"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".



تفاصيل مهرجان العلمين

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.