ظافر العابدين ينتظر عرض "البحث عن علا" ويعود لدراما رمضان بعد غياب.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت شركة "نتفلكس" عن تواجد مسلسل "البحث عن علا" ضمن برنامج العرض الصيفي الخاص بها، وتفصلنا أيام قليلة من عرض المسلسل.



تفاصيل البحث عن علا

يتواجد ظافر العابدين ضمن موسم الأوف سيزون ويشارك في بطولة مسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

عودة ظافر العابدين لدراما رمضان بعد غياب



قرر ظافر العابدين أن يطل على جمهوره بدراما رمضان المقبل بمسلسل له بعنوان" سكة السلامة " وهو اسم مبدئي للعمل وذلك بعد غياب ما يقرب من 6 سنوات.

تصريحات ظافر العابدين بشأن السينما

وقال ظافر العابدين في تصريحات صحفية له أنه ينتظر عمل سينمائي جديد قائلًا:"أقدم فيلم جديد فلسطيني، وأنا سعيد وفخور جدًا لمشاركتي به، والتصوير كان كله في الأردن بمناطق مختلفة، والعمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة إلي".



آخر أعمال ظافر العابدين



وكان آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاث عيون " يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.