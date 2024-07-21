نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل فريق عمل فيلم "إكس مراتي" بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء المقبل في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم.

أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"



ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

أحداث فيلم "إكس مراتي"



وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

آخر أعمال أمينة خليل



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل الفنية، هو مشاركتها في فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2024،وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه في السينمات.