نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، أعربت من خلال تلك الرسالة عن إشتياقها الكبير لها ولغنائها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وكتبت نوال الزغبي: "وحشتيني يا شيرين، وحشتني طلتك ووحشني صوتك، بموت فيكي يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي وترجعلنا من جديد".

آخر أعمال نوال الزغبي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "من باريس"، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "من باريس"

وأغنية "من باريس" لـ نوال الزغبي، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

رد شيرين عبدالوهاب على شائعات عودتها لحسام حبيب

وكانت قد أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي أصدرته خلال الأيام الماضية أنه لا صحة مطلقًا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.



وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلي إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.