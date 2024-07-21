نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..أبطال وصناع مسرحية نوستالجيا 80/90 في ضيافة عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال وصناع مسرحية نوستالجيا 80/90، غدًا الإثنين، ضيوفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، ومن المقرر أن يكشف أبطال المسرحية عن الكواليس بينهم، وعن فكرة المسرحية، وكيفية خرجوها للنور، وعن سبب اختيار فترة التسعينات والثمانينات.

تفاصيل مسرحية "نوستالجيا 80/90"

ومسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" فكرتها مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية أو الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

أبطال وصناع مسرحية "نوستالجيا 80/90"

وعرض “نوستالجيا ٩٠/٨٠” بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.