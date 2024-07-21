الملحن محمد رحيم يكشف آخر تطورات حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الملحن محمد رحيم عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالذبحة الصدرية وإجراء عملية جراحية، خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رحيم" مقطع فيديو له من داخل المستشفى، وعلق عليه قائلًا: "بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، وبطمنكم عليا والحمد لله أجريت عملية بسيطة، قسطرة، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا ما يحرمني منكم أبدًا وكل الناس تطمن الحمد لله".



آخر أعمال محمد رحيم

وفي وقت سابق، كشف محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية جديدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها رحيم مع تامر حسني، حيث سبق وأن تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية اطمن.



وشارك الملحن محمد رحيم، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكشفت الصورة عن تواجدهما داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما.



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "انتظرونا قريبا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني"، وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.