نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عدوية وابنه محمد يحييان حفلًا غنائيًا في شبين الكوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان أحمد عدوية حفلًا غنائيًا مشتركًا مع ابنه الفنان محمد عدوية مساء أمس السبت 20 يوليو، في أحد الأندية بمدينة شبين الكوم. وقد استمتع الجمهور بأداء مميز جمع بين الأب والابن.

مشاركة الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي

قام محمد عدوية بنشر عدد من مقاطع الفيديو من الحفل على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهر فيها وهو يغني مع والده أغاني متنوعة، منها أغنية أحمد عدوية الشهيرة «والله ولعب الهوى»، مما أضاف للحفل طابعًا خاصًا ومميزًا.

أول ظهور بعد وفاة زوجته

ظهر أحمد عدوية في الحفل جالسًا على كرسي على المسرح ليؤدي فقراته الغنائية، ويعد هذا أول ظهور له بعد وفاة زوجته في منتصف شهر مايو الماضي، مما أعطى للحفل أهمية خاصة وأثر كبير في قلوب الحاضرين.

جديد محمد عدوية

يذكر أن محمد عدوية قد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع"، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي. الأغنية من كلمات وليد الراعي وتوزيع وألحان مرسال، وقد تم طرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية، ولاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور.