الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان "أهالينا الصيفي" بمركز البداري في أسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق الأربعاء المقبل، في السابعة مساء، فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي"، بمركز بالبداري في محافظة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

مهرجان أهالينا الصيفي



المهرجان تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقام فعالياته على مدار يومين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

التراكم الحضاري في مصر وحديث مع البطل

وتشهد الفعاليات المنفذة بمدرسة الشهيد محمود مساعد في يومها الأول، محاضرة بعنوان "التراكم الحضاري في مصر" تقديم الدكتورة أسماء عبد الرحمن - أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، ولقاء آخر بعنوان "حديث مع بطل" بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد المغني - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الأسبق، إلى جانب عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية، وآخر لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

الدولة المصرية ١٠ سنوات من الإنجازات

وتتضمن الفعاليات في اليوم التالي لقاء بعنوان "الدولة المصرية ١٠ سنوات من الإنجازات" تقديم جمال إسماعيل، يعقبه عرضًا فنيًا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، ومجموعة من الفقرات الفنية، بجانب تكريم عدد من مواهب ورموز القرية.

كما يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات، على مدار اليومين تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، أفلام تسجيلية عن إنجازات الدولة المصرية، ابتهالات وتواشيح دينية، وفقرات اكتشاف مواهب، إضافة إلى ورش فنية لتعليم الرسم للأطفال، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.