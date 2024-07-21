نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تنشر صورًا من رحلتها البحرية مع ماجدة الرومي ولميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بعدة صور جديدة لها برفقة المطربة ماجدة الرومي، الإعلامية لميس الحديدي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت على الصور قائلة: "رحلة بحرية جميلة بالساحل الشمالي مع نجمة نجوم الوطن العربي.. المطربة الرائعة ماجدة الرومي، والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي صديقاتي الرائعات ومع إخوتي إيناس وأمير شاهين.. أجمل صحبة في أجمل مكان سياحي في الساحل الشمالي المصري.. وكلنا بنقول لـ ماجدة نورتي بلدك مصر.. ومبروك نجاح حفلك بالعلمين والأصداء الرائعة من جمهورك الذي يحبك ويحترمك".

حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين

وفي سياق آخر، أحيت الفنانة ماجدة الرومي حفلها ضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين وسط حضور كبير من نجوم الفن، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

أغنية "قمر تاني" لمحافظة العُلا

في شهر فبراير الماضي، أطلقت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "قمر تاني"، متغزلة بمحافظة العُلا السعودية، بما تكتنزه من جمال طبيعي وقيمة حضارية وتراثية. طُرح الكليب عبر قناة "الماجدة" على موقع "يوتيوب" بعد أن غنّتها للمرّة الأولى في النسخة الأخيرة من مهرجان "شتاء طنطورة".

كلمات وألحان الأغنية

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي، قالت ماجدة الرومي عن الأغنية: "هذه الأغنية قُدّمت خصيصًا للعُلا، التي أحبّها وتستحق منا وقفة تقدير لأنها استقبلتنا بحفاوة، أشكر إدارة حفلات العُلا التي رشّحت اسمي لتقديم هذه الأغنية، ونحن نرى أنفسنا كأننا في بيتنا، وأتمنّى أن ينال هذا العمل استحسان الجميع".