نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة للزمن الجميل مع عروض أوبرا عربي بمركز طنطا الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس السبت، حفلًا فنيًا بحضور كبير من أهالي الغربية، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

فرقة أوبرا عربي

بدأت الليلة بالسلام الجمهوري، وقدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات، والمسلسلات، والأفلام المصرية، بعد إعادة تجديدها على مستوى التوزيع، والموسيقى، والاستعراضات، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية، وحفاظًا على التراث الفني المصري من الاندثار.

أبرز الفقرات الفنية

هذا وتوالت الفقرات الفنية على المسرح، ومن بينها: ياواد يا تقيل، خمس قارات، الأقصر بلدنا، أما أنت جرئ، كوتو موتو، بطلوا ده، علشان خاطر عيونك، حلو الحلو للفنان شكوكو، وحياة حبي وحبك، كما قدم نجوم الفرقة عددا من الصولوهات الغنائية، منها: كلمات، وحكايتي مع الزمان.

واختتم الحفل الذي أقامه فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بفقرة استعراضية مهداة لروح الفنان الراحل أحمد زكي، وعدد من تترات المسلسلات الشهيرة، ومنها مسلسل "وأنت عامل إيه" للفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين.