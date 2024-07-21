طارق سعدة يهنئ الإعلاميين في العيد الـ64 على انطلاق بث التلفزيون

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدّك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لجموع الإعلاميين في عيدهم الـ64، وهي بداية انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن التلفزيون المصري منذ نشأته، وهو يقدم رسالة إعلامية هادفة، ساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي لدى المواطن المصري والعربي، ويرجع ذلك إلى جيل الرواد الآباء المؤسسين، الذين كانوا حريصين على تقديم رسالة إعلامية صادقة، تعتمد على المهنية وتطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء الإعلامي.

وأضاف “سعدة” أن الطفرة الحقيقية للتلفزيون في عام 1973؛ حيث تم تجديد أجهزة الإرسال، وبدأ بث الإرسال التليفزيوني بالألوان في 9 سبتمبر 1976، ووصل بث القناتين الأولى والثانية إلى منطقة القناة في عام 1973، وتم إنشاء محطة بث لكل من القناتين في السويس والإسماعيلية وبور سعيد، واستمر التطوير في شتّى المجالات في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، من حيث التوسّع الهندسي والجغرافي، ليصل البث التليفزيوني ليشمل جميع محافظات مصر.

وأكد “سعدة” أن الإعلام المصري ما زال يلعب دورة الوطني، في تقديم رسالة إعلامية مهنية مواكبة مع التطور التكنولوجي، والمتغيرات الذي يشهدها العالم في الإعلام.

وأوضح أن الإعلام المصري له دور مهم، في التوعية بمبادئ الجمهورية الجديدة، وحرصه على نقل كل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، رغم كل التحديات والظروف التي تواجه الدولة المصرية.

ووجّه نقيب الإعلاميين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعمه المستمر للإعلام المصري بصفة عامة، والتلفزيون المصري بصفة خاصة، ليكون مرآة صادقة، تعكس ما تشهده مصر من تقدّم وتطور وبناء.