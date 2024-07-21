التنمية الثقافية يفتح باب المشاركة في الدورة التاسعة للملتقى الدولي لفنون الخط العربي تحت شعار "بناء يتجدد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الذي يُعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2024، داخل قاعات قصر الفنون بساحة الأوبرا تحت شعار "بناء يتجدد".



التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الصندوق، إن الملتقى هذا العام يشهد عدة فعاليات مميزة هي "المسابقة الرسمية" والتى تشمل فنون الخط العربي بفروعها المختلفة، حيث يُمنح المشاركون جوائز مالية لأفضل الأعمال، "المعرض العام" وتعرض فيه أعمال المكرمين وضيوف الشرف والمشاركين في المسابقة، " الندوة العلمية الدولية" التى تناقش موضوعات تتعلق بفنون الخط العربي، "ورش العمل الفنية المتخصصة" والتي يتم من خلالها تقديم تجارب علمية غنية للمهتمين من الجمهور بفنون الخط العربي.



من جانبه صرح الكاتب والفنان محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقى، أن مسابقة فنون الخط العربي بفروعها المختلفة "فنون الخط العربي" تتناول اتجاهات "الأصيل للخط العربي، الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان خضير البورسعيدي، الزخرفة والتذهيب"

يمنح الملتقى جوائز مالية لفروع الخط المختلفة بالاضافة إلى ثلاث جوائز في الاتجاه الاصيل.



شروط المشاركة في المسابقة



لا بد أن يُسمح بالمشاركة بأعمال أصلية فقط، ويجب أن تكون مُوقعة ومؤرخة، الحد الأقصى للمساهمات هو ثلاثة أعمال لكل مشارك.

كما يجب ألا تتجاوز مساحة الأعمال المشاركة 100×70 سم ولا تقل عن 40×30 سم، ومن المقرر آخر موعد لإرسال استمارات الاشتراك وصور الأعمال هو 20 أغسطس 2024.

على أن يكون الإعلان عن المقبولين في النصف الأول من سبتمبر 2024 على الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية الثقافية ومن خلال صفحة الملتقى.

ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي



يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي هو أحد مسارات وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الثقافي، بعد أن نجحت مصر في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، حيث جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر في اعداده مع (١٦) دولة، والذي يعد انجازًا في مجال صون الهوية العربية باعتبار الخط العربي من أهم مفردات الحضارة الاسلامية والعربية.